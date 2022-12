అభివృద్ధిపై ఫ్రస్ట్రేషన్ లో నిజాలు చెప్పిన ఎమ్మెల్యే తాటికొండ రాజయ్య

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

స్టేషన్ ఘనపూర్ ఎమ్మెల్యే తాటికొండ రాజయ్య తీవ్రమైన ఫ్రస్టేషన్లో ఉన్నారు. ఎమ్మెల్సీ కడియం శ్రీహరి నియోజకవర్గంలో పర్యటనలు చేస్తూ నియోజకవర్గంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి తన వల్లే అని చెప్పుకుంటున్నారని తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్నారు. ఇక ఈ ఆగ్రహంతో ఆయన నిజాలు మాట్లాడేశారు. నియోజకవర్గంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి ఎవరి వల్ల జరుగుతుంది? ఎలా జరుగుతుంది? అన్న అంశాలపై ఆయన ప్రజలు ఆలోచించేలాగా నిజాలనే మాట్లాడారు.

English summary

In the frustration of Kadiyam Srihari, MLA Tatikonda Rajaiah told the shocking truth about the development of Station Ghanpur constituency and said that they are not giving money in their house, they are developing it only with the taxes paid by the people.