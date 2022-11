ఎమ్మెల్యేల ఎరకేసు: నేడు సిట్ ముందుకు న్యాయవాది శ్రీనివాస్; ఆ అకౌంట్స్ డీటెయిల్స్ ఇస్తారా?

Telangana

టిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు కేసులో సిట్ అధికారుల దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. తాజాగా సిట్ అధికారులు చేతికి ఫోరెన్సిక్ నివేదిక చేరడంతో మరోమారు సిట్ అధికారులు నిందితులను కస్టడీకి ఇవ్వాలని కోర్టును కోరారు. అయితే కోర్టు నిందితులను పదేపదే కస్టడీకి ఇవ్వడం కుదరదని తేల్చి చెప్పింది. ఇక మరోవైపు బీఎల్ సంతోష్ విచారణకు హారుకావాలని ఈ మెయిల్ పంపించారు. తుషార్, జగ్గూస్వామీ ల విచారణ కోసం కూడా నోటీసులు పంపించారు కానీ వారి నుండి ఇంకా య్యే స్పందన లేదు. ఇదిలా ఉంటే ఇప్పటికే విచారణ జరిపిన బండి సంజయ్ కు బంధువైన న్యాయవాది శ్రీనివాస్ కు సిట్ మళ్లీ నోటీసులు జారీ చేసింది. దీంతో నేడు శ్రీనివాస్ మళ్ళీ సిట్ అధికారుల విచారణకు హాజరు కానున్నారు.

ఎమ్మెల్యేల ఎరకేసు: సిట్‌ చేతికి ఫోరెన్సిక్‌ నివేదిక.. రామచంద్రభారతిపై నకిలీ పాస్ పోర్ట్ కేసు!!

English summary

Lawyer Srinivas will appear before the SIT today in the case of MLAs. Srinivas to give the bank details as it is stated in the SIT notice that the account details regarding the financial transactions with Nandakumar are required.