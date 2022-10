టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల కొనుగోళ్ళ కేసు.. ముగ్గురు నిందితుల బెయిల్ పిటీషన్లపై నేడే విచారణ; ఉత్కంఠ!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల కొనుగోళ్ళ కేసు కీలక మలుపులు తిరుగుతుంది. ఈ కేసులో ముగ్గురు నిందితులను ఏసీబీ ప్రత్యేక కోర్టు నవంబర్ 11 వరకు రిమాండ్ విధించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ కేసులో నలుగురు టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలను ప్రలోభపెట్టి, డబ్బులతో పార్టీ మార్చాలని ప్రయత్నం చేశారన్న ఆరోపణలతో రామ చంద్ర భారతి అలియాస్ సతీష్ శర్మ, నందకుమార్, సింహయాజీలను అరెస్ట్ చేసి పోలీసులు ఏసీబీ కోర్టులో హాజరుపరచగా కోర్టు రిమాండ్ విధించింది. అయితే తమ ఆరోగ్యం దృష్ట్యా బెయిల్ కావాలని వారు ముగ్గురు పిటీషన్ దాఖలు చేయగా నేడు విచారణ జరగనుంది.

ఎమ్మెల్యేల కొనుగోళ్ళ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ వెనుక కేసీఆర్ మాస్టర్ ప్లాన్ : వైఎస్ షర్మిల సంచలనం

English summary

Three accused RamaChandra Bharathi alias Satish Sharma, Nandakumar and Simhayaji have filed bail petitions in the ACB court in the TRS MLAs purchase case, the court will hear them today.