ఎమ్మెల్యేల ఎరకేసు.. సిట్ విచారణకు నందకుమార్ భార్య చిత్రలేఖ, అడ్వకేట్ ప్రతాప్ గౌడ్; ఉత్కంఠ!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలకు ఎర కేసులో సిట్ దూకుడు కొనసాగిస్తోంది. ఈరోజు మరోమారు విచారణకు హాజరుకావాలని ఇప్పటికే బండి సంజయ్ బంధువైన అడ్వకేట్ శ్రీనివాస్ కు సిట్ అధికారులు నోటీసులు జారీ చేశారు. ఈ క్రమంలో నేడు శ్రీనివాస్ విచారణకు హాజరు కానున్నారు. ఇక ఇదే సమయంలో నందకుమార్ భార్య చిత్రలేఖకు, ఈ వ్యవహారంలో అంబర్ పేటకు చెందిన న్యాయవాది ప్రతాప్ గౌడ్ కు సిట్ విచారణకు హాజరుకావాలని నోటీసులు జారీ చేశారు. ఈ క్రమంలో నేడు ప్రతాప్ గౌడ్, నందకుమార్ సతీమణి చిత్రలేఖను సిట్ విచారణ చెయ్యనుంది.

ఎమ్మెల్యేల ఎరకేసు: నేడు సిట్ ముందుకు న్యాయవాది శ్రీనివాస్; ఆ అకౌంట్స్ డీటెయిల్స్ ఇస్తారా?

English summary

Nandakumar's wife Chitralekha and Advocate Pratap Goud will appear before the SIT investigation in the MLAs poaching case today. They will be questioned on the business transactions of the accused.