Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు వ్యవహారం రోజుకో కొత్త మలుపు తిరుగుతుంది. ఇప్పటికే టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలకు ఎర కేసులో, ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు వ్యవహారాన్ని బయటపెట్టిన నలుగురు ఎమ్మెల్యేలకు బెదిరింపు ఫోన్ కాల్స్ వస్తున్నాయని పోలీస్ స్టేషన్లో మరో మారు ఫిర్యాదు చేశారు టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు. ఇక తాజాగా ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు వ్యవహారంలో తాను పెద్ద రిస్కు తీసుకున్నానని టిఆర్ఎస్ పార్టీ తాండూరు ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి మాట్లాడిన ఒక ఫోన్ కాల్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. ఇంతకూ ఏం జరిగిందంటే..

English summary

The audio of pilot Rohith Reddy saying that he risked not taking 100 crores in the purchase case of TRS MLAs has now gone viral on social media.