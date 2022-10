Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మొయినాబాద్ ఫామ్ హౌస్ లో టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను ప్రలోభ పెట్టడానికి జరిగిన ప్రయత్నం ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సంచలనంగా మారింది. అయితే ఈ వ్యవహారంలో అధికార టీఆర్ఎస్, బీజేపీ నేతల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. టిఆర్ఎస్ పార్టీ మంత్రులు, నేతలు బీజేపీ టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలను ప్రలోభ పెట్టడానికి కుట్రలు చేస్తోందంటూ ఆందోళన చేస్తున్నారు. అయితే ఇది టిఆర్ఎస్ పార్టీ చేసిన కుట్ర అని, కథ, స్క్రీన్ ప్లే, దర్శకత్వం కెసిఆర్ అని బీజేపీ నేతలు టిఆర్ఎస్ పార్టీని టార్గెట్ చేస్తున్నారు.

English summary

Revanth Reddy responded on the MLAs purchase episode. By posting a video of Raghunandan Rao's comments over defections. Revanth Reddy said that indirectly the BJP is involved in buying MLAs.