తెలంగాణాలో టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల రాజీనామాల డిమాండ్ ... కేసీఆర్ కు హుజురాబాద్ ఎఫెక్ట్ !!

oi-Dr Veena Srinivas

హుజురాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఈటల రాజేందర్ రాజీనామా చేయడం టీఆర్ఎస్ పార్టీకి కొత్త కష్టాలు తెచ్చిపెట్టిందా ? హుజురాబాద్ నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కూడా అధికార పార్టీని ఇబ్బంది పెడుతుందా? అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేలకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక చోట్ల రాజీనామాల డిమాండ్ వినిపిస్తుందా ? ఎమ్మెల్యే రాజీనామా చేస్తేనే సీఎం కేసీఆర్ అభివృద్ధిపై దృష్టి సారిస్తానని ప్రజలు భావిస్తున్నారా ? అంటే అవును అన్న సమాధానమే వినిపిస్తుంది.

పిల్లి ఎలుకకు న్యాయం చేస్తదా .. కేసీఆర్ కూడా అంతే ; నయా నిజాం : పాదయాత్రలో ఈటల ధ్వజం

English summary

The resignation of Etela Rajender in Huzurabad constituency bring new difficulties for the TRS party. The development of Huzurabad constituency also bother the ruling party. There is a demand for resignations of ruling party MLAs in many places across the state. people think that if the MLA resigns, the CM will focus on development.