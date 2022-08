ఉచితాలు పేదలకు ఇచ్చే పథకాలు కాదు.. కార్పోరేట్లకు మీరిచ్చేవి: కేంద్రంపై ఎమ్మెల్సీ కవిత ధ్వజం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

నిజామాబాద్ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత కేంద్ర ప్రభుత్వ తీరుపై మండిపడ్డారు. కేంద్రం చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు ఉచితాలు అన్న వ్యాఖ్యలపై కవిత తనదైన శైలిలో విరుచుకుపడ్డారు.బడుగు బలహీన వర్గాల సంక్షేమం ఎప్పుడూ ఉచితమేనని, ఇది సామాజిక బాధ్యత అని అన్నారు.

English summary

MLC Kavitha slammed the Center saying that freebies are not schemes given to the poor.. They are given to corporates by your government.