లిక్కర్ క్వీన్ పేరు 28సార్లు.. రాజగోపాల్ అన్న.. మాట జారకు: ఎమ్మెల్సీ కవిత క్లారిటీ!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఢిల్లీ మద్యం కుంభకోణంలో ఎమ్మెల్సీ కవిత పేరు మరో మరో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇప్పటికే సిబిఐ అధికారులు ఈ కేసులో ఎమ్మెల్సీ కవితను సాక్షిగా వివరించారు. మరోమారు సాక్ష్యాల నమోదు చేయడానికి ఎమ్మెల్సీ కవితకు సిబిఐ అధికారులు నోటీసులు జారీ చేశారు. అయితే ఇక తాజాగా లిక్కర్ స్కాంపై ఈడీ చార్జిషీట్ లో కేసీఆర్ తనయ ఎమ్మెల్సీ కవిత పేరు ఉండడం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. కవితకు నిదానంగా ఉచ్చు బిగుస్తుందన్న చర్చ జరుగుతుంది.

English summary

MLC Kavitha gave clarity on the ED charge sheet to the comments of Komatireddy Rajagopal Reddy who tweeted that Liquor Queen's name was mentioned 28 times in the ED charge sheet. Kavitha said don't loose words rajgopal brother.