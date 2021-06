బంగారు తెలంగాణ టీఆర్ఎస్ తోనే సాధ్యం.!నిజామాబాద్ వివిధ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్సీ కవిత.!

Telangana

oi-Harikrishna

నిజామాబాద్/హైదరాబాద్ : తెలంగాణ ప్రజల గుండె చప్పుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ అని, బంగారు తెలంగాణ ఒక్క గులాబీ పార్టీతోనే సాద్యమని ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత ఉద్ఘాటించారు.నిజామాబాద్ లో వివిధ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న కవిత, టీఆర్ఎస్ పార్టీ నూతన కార్యాలయ నిర్మాణ పనులను పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా నిజామాబాద్ ప్రజలను ఉద్దేశించి కవిత మాట్లాడారు. టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆవిర్భావం నుండి తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షలను దేశవ్యాప్తంగా తెలియజేస్తూ, నిరంతం ప్రజల కోసమే టీఆర్ఎస్ పార్టీ పనిచేస్తుందని ఎమ్మెల్సీ కవిత తెలిపారు.

English summary

MLC Kalvakuntla Kavitha, who was involved in various activities in Nizamabad, examined the construction work of the new office of the TRS party.