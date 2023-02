కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ కొన్ని రాష్ట్రాల‌కే పనికొస్తుందని, అన్ని రాష్ట్రాలకు కాదని, ఈసారి బడ్జెట్ లో కూడా తెలంగాణాకు అన్యాయం జరిగిందని ఎమ్మెల్సీ క‌విత‌ అసహనం వ్యక్తం చేశారు.

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఈ రోజు పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ సామాన్య మధ్యతరగతి ప్రజలకు, వేతన జీవులకు ఊరట కలిగించే బడ్జెట్ అని కేంద్రం చెబుతుంటే, ఈరోజు ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ కొన్ని రాష్ట్రాలకు మాత్రమే ప్రయోజనాన్ని చేకూర్చే బడ్జెట్ అని బడ్జెట్ పై విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

English summary

MLC Kavitha expressed her impatience that the budget presented by Union Minister Nirmala Sitharaman is for some states and not for all states and Telangana has been treated unfairly in this budget as well.