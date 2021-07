Telangana

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: కేంద్ర మంత్రివర్గ విస్తరణకు ముహూర్తం కుదిరింది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ.. గురువారం తన మంత్రివర్గాన్ని విస్తరించబోతోన్నారు. దీనికి సంబంధించిన తుది జాబితాపై ఈ సాయంత్రం మోడీ ఆమోదముద్ర వేయనున్నారు. దీనికోసం కీలక శాఖలకు ప్రాతినిథ్యాన్ని వహిస్తోన్న కేంద్ర మంత్రులు, భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డాతో సమావేశం కానున్నారు. దాదాపుగా ఈ రాత్రికే మంత్రివర్గ జాబితాను అధికారికంగా ప్రకటించే అవకాశం ఉందనే వార్తలు దేశ రాజధానిలో చక్కర్లు కొడుతోన్నాయి. దీనికి అనుగుణంగా ఆశావహులు ఒక్కొక్కరు హస్తినకు చేరుకుంటోన్నారు.

A head of Central cabinet expansion, names going around from AP and Telangana are GVL Narasimha Rao and Dharmapuri Arvind. Dharmapuri Arvind elected from Nizamabad Lok Sabha and GVL nominate to Rajya Sabha from Uttar Pradesh.