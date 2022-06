Telangana

హైదరాబాద్ : ప్రజల ఆకాంక్షలు, అలుపెరగని ఉద్యమాల ఫలితంగా ఏర్పడిన తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించిన తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడిగా, తెలంగాణ యువత తరపున కీలకమైన అంశాన్ని తమరి దృష్టికి తీసుకువస్తున్నానంటూ దేశ ప్రదాని నరేంద్ర మోదీకి కేటీఆర్ లేఖ రాసారు. తెలంగాణ ఉద్యమానికి ప్రాతిపాదికైన నీళ్లు- నిధులు- నియామకాలు అనే కీలక అంశాల్లో ప్రజల ఆకాంక్షలను నెరవేర్చే దిశగా ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా గులాబీ ప్రభుత్వం అద్భుతమైన కృషి చేస్తున్నదని లేఖలో కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా తెలంగాణ యువతకు కావాల్సిన ఉపాధి అవకాశాల కల్పన కోసం రెండంచెల వ్యూహంతో పనిచేస్తున్నామని ప్రధాని మోదీ కి కేటీఆర్ గుర్తు చేసారు.

KTR said that as the Prime Minister, you feel that you have failed to provide jobs to the people of the country. Modi's ineffective decisions and economic policies have not come up with new jobs