మోడీ కేసీఆర్ పేరెత్తరు కానీ ఆయన భజనగణం మూకుమ్మడిగా దాడిచేస్తారా? మంత్రి ఎర్రబెల్లి ఫైర్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ పంచాయతీ రాజ్ శాఖ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు బిజెపి జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాల నిర్వహణ తీరుపై, బిజెపి నేతలు వ్యవహారశైలిపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ప్రస్తుతం యూఎస్ పర్యటనలో ఉన్న మంత్రి ఎర్రబెల్లి ఈ మేరకు ప్రకటన విడుదల చేశారు. బిజెపి జాతీయ నేతలు జాతీయ స‌భ‌ల‌కు వ‌చ్చారా? తెలంగాణ‌పై దాడి కోసం దిగారా? అంటూ బీజేపీ నేతలపై మండిపడ్డారు.

English summary

Minister Errabelli Dayakar Rao was fired on the behaviour of bjp leaders. Minister said that Modi won't mention KCR but Modi team attacked on KCR, Is this the way to conduct BJP national executive meetings?