మునుగోడు కొత్త ఓటర్లలో సగానికి పైగా బోగస్ ఓట్లు; ఏరివేతకు అధికారులు చేస్తుందిదే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడులో రాజకీయం రసవత్తరంగా మారింది. మునుగోడు ఉప ఎన్నికల సమయం దగ్గర పడుతుండటంతో అన్ని రాజకీయ పార్టీలలోనూ ఆందోళన కనిపిస్తుంది. ప్రధానంగా బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీలకు మునుగోడులో బోగస్ ఓట్ల టెన్షన్ పట్టుకుంది. ఇక ఎన్నికల అధికారులు మునుగోడులో కొత్త ఓటర్లపై దృష్టి సారించారు.

English summary

In Munugode, there was a controversy over the new voters. So far, more than 10,000 bogus voters have been identified by the authorities and their applications have been rejected. The election authorities are looking into the issue of bogus voters thoroughly.