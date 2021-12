రాజ్యసభకు మోత్కుపల్లి..!! సీఎం కేసీఆర్ కసరత్తు - పెద్దల సభకు వెళ్లేదెవరు..!!

Telangana

తెలంగాణ నుంచి రాజ్యసభకు వెళ్లే పెద్దలెవరు. మరో కొద్ది నెలల్లో తెలంగాణ నుంచి రాజ్యసభలో ముగ్గురు పదవీ విరమణ చేయనున్నారు. దీంతో..ఆ మూడు స్థానాలు ఇప్పుడు అధికార టీఆర్ఎస్ కు దక్కనున్నాయి. ఇక, ఎమ్మెల్సీల ఎన్నికల హడావుడి ముగియటంతో ఇప్పుడు రాజ్యసభ పైన ఆశావాహుల చూపు పడింది. తాజాగా ఎమ్మెల్సీ నియామకాల్లో రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ఉన్న బండ ప్రకాశ్ తన పదవికి రాజీనామా చేసి..ఎమ్మెల్సీగా ఎన్నికయ్యారు. ఉన్నవి మూడు సీట్లే అయినా.. పోటీ మాత్రం ఎక్కువగా ఉంది.

In the next few months, three members of the Rajya Sabha will retire from Telangana, and a debate has begun over who will be the new candidate in their place.