కాంగ్రెస్ తో దోస్తీ కోసం కేసీఆర్ దస్తీ; రేవంత్ జాగ్రత్త: ఎంపీ అరవింద్ సంచలనం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పై బీజేపీ ఎంపీ ధర్మపురి అరవింద్ తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. సీఎం కేసీఆర్ అబద్ధాలు ప్రచారం చేయడమే పనిగా పెట్టుకున్నారని విమర్శించారు. సీఎం కేసీఆర్ పై అరవింద్ పిట్ట కథ చెప్పారు. దేవతా వస్త్రాల కథతో విమర్శనాస్త్రాలను సంధించారు ధర్మపురి అరవింద్.

English summary

BJP MP Dharmapuri Arvind has warned that Telangana CM KCR is trying to make friends with the Congress party and that Telangana PCC chief Revanth Reddy should be careful.