ఎంపీ అరవింద్ పై ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి కోపం అందుకేనా ? ఆర్మూర్ పై ఎంపీ ఫోకస్ వెనుక పెద్ద కథే !!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

నిజామాబాద్ రాజకీయాలు శరవేగంగా మారుతున్నాయా? నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఎంపీ అరవింద్ వేస్తున్న అడుగులు ఆర్మూర్ ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డికి తలనొప్పిగా తయారయ్యాయా? నిజామాబాద్ ఎంపీ అరవింద్ భవిష్యత్తులో నిజామాబాద్ రాజకీయాలలో, అందునా రాష్ట్ర రాజకీయాలలో కీలకంగా వ్యవహరించాలని భావిస్తున్న నేపథ్యంలో తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు ఎంపి వర్సెస్ ఎమ్మెల్యే అన్నట్టుగా తయారయ్యాయా? అంటే అవును అన్న సమాధానమే వస్తుంది. అసలు ఇంతకీ నిజామాబాద్ రాజకీయాల్లో ఏం జరుగుతుంది? ఎంపీ అరవింద్ తీసుకున్న నిర్ణయం ఏంటి? ఎందుకు ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి ఇంతగా ఎంపీ ధర్మపురి అరవింద్ ను టార్గెట్ చేస్తున్నాడు ? అంటే దీని వెనుక ఆసక్తికర కథే ఉందని స్థానికంగా చర్చ జరుగుతుంది.

కేంద్రమంత్రిగా తెలంగాణా కోసం ఏం చేశావ్ ? హుందాగా ఉండు, చిల్లర రాజకీయాలొద్దు : ఎర్రబెల్లి ధ్వజం

English summary

Armoor MLA and PUC chairman Jeevan Reddy's remarks targeting MP Arvind are being debated in nizamabad. Dharmapuri Arvind, who is focusing on Armoor constituency, has decided to set up a camp office in Armoor. Moreover, it seems that Dharmapuri Arvind wants to contest the upcoming elections as an MLA from Armoor or Nizamabad Rural constituency. Dharmapuri Arvind was shifting his house to Armoor.Recently, it was rumored that arvind compete with jeevan reddy causing a stir between both of them.