మునుగోడులో ఊరికో ఎస్సై.. మండలానికో డీసీపీ.. అడుగడుగునా నిఘా.. అయినా ఉత్కంఠ!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉప ఎన్నికల పోరు రాష్ట్రంలోనే కాకుండా దేశ వ్యాప్తంగా ఆసక్తికరంగా మారింది. మునుగోడు ఉప ఎన్నిక అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు ప్రతిష్ఠాత్మకమైన ఎన్నిక కావడంతో జాతీయ పార్టీల దృష్టి కూడా మునుగోడు ఉప ఎన్నికపై ఉంది. ప్రశాంతంగా ఎన్నికలు నిర్వహించడం ఎన్నికల అధికారులకు, పోలీసులకు కత్తిమీద సాముగా తయారైంది. ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా అందరి దృష్టి మునుగోడు ఉప ఎన్నిక పై ఉండటంతో, ఏ చిన్న సంఘటన జరిగినా అది దేశ వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశం అయ్యే అవకాశం ఉంది. దీంతో మునుగోడు ఉప ఎన్నికపై ఎన్నికల అధికారులు, పోలీసులు ప్రత్యేకమైన నిఘా పెట్టి పరిస్థితిని జాగ్రత్తగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

English summary

As there is nationwide interest in Munugode by-election, thousands of central and state police forces are on guard in Munugode. They are monitoring every step and making sure that the by-election goes smoothly. However, there is tension over the by-election in munugode.