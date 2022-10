Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు నియోజకవర్గంలో ఉపఎన్నికల పోరు హోరాహోరీగా సాగుతుంది. అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీలు మునుగోడు ఉప ఎన్నికల ప్రచారంలో దూకుడుగా ముందుకు వెళుతున్నాయి. ఇక మునుగోడులో ప్రచారంలో వెనుకబడిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రచారాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్లడానికి టీపిసిసి అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి ఎన్నికల బరిలోకి దిగి ప్రచారాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. తాజాగా యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా సంస్థాన్ నారాయణపురం మండలంలోని నారాయణపురం, పుట్టపాక గ్రామాలలో ఎన్ని కల ప్రచారంలో పాల్గొన్న రేవంత్ రెడ్డి అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీని, బిజెపిని టార్గెట్ చేశారు.

English summary

During the munugode by-election campaign, Revanth Reddy challenged Etela Rajender and Raghunandan Rao to tell what they have developed in their constituencies. Revanth reddy gave a warning to Komatireddy Rajagopal Reddy.