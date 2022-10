మునుగోడులో ప్రలోభాలు పీక్స్.. పోస్టల్ బ్యాలెట్ లను కూడా వదిలిపెట్టని రాజకీయ పార్టీలు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉప ఎన్నికలో పోలింగ్ కు సమయం దగ్గర పడటంతో ప్రలోభాల పర్వం పీక్స్ కు చేరింది. మునుగోడు ఉప ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న నేతలు తమకు కేటాయించిన పరిధిలో ఓటర్లను ప్రలోభ పెట్టడానికి శతవిధాల ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇప్పటికే మునుగోడులో ఓటుకు 40000, లేదా తులం బంగారం ఇస్తారని పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరుగుతుంటే, ఇతర ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఓటర్లను తీసుకురావడానికి ఖర్చులు భరించడం తోపాటు, వారికి కూడా ఓటుకు నోటు ఫిక్స్ చేసి రాజకీయ పార్టీల నాయకులు ఓటర్లను ప్రలోభ పెడుతున్నారు. ఇక ఆన్ లైన్ చెల్లింపులు జోరందుకున్నాయని చర్చ జరుగుతుంది.

English summary

In the Munugode temptations have reached peaks. Political parties have not abandoned postal ballots and are giving 5 to 10 thousand per vote for postal ballots.