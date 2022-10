మునుగోడు నాయకులకు, జనాలకు ఊసరవెల్లి ఆదర్శం.. షాకింగ్ రాజకీయం చూస్తే నోరెళ్ళబెట్టటం ఖాయం!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు నియోజకవర్గంలో రాజకీయాలు రసవత్తరంగా మారుతున్నాయి. మునుగోడు ఉప ఎన్నికల్లో విజయం సాధించాలని అధికార టీఆర్ఎస్ తో పాటు ప్రతిపక్ష బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీలు తీవ్రస్థాయిలో ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. నియోజకవర్గంలో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీ నేతల మధ్య జరుగుతున్న ప్రచ్ఛన్నయుద్ధం చూస్తే ప్రతి ఒక్కరూ అవాక్కు అవ్వాల్సిందే.

ఇక ఇదే అదునుగా మునుగోడు నియోజకవర్గంలో జంపు జిలానీల సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగింది. ఈ పార్టీ నుండి ఆ పార్టీకి, ఆ పార్టీ నుండి ఈ పార్టీకి జంప్ అవుతున్న నేతలు నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా కనిపిస్తున్నారు. అయితే కొందరు నేతలు ఉదయం ఒక పార్టీలో సాయంత్రానికి ఇంకొక పార్టీలో కనబడుతున్న పరిస్థితులు నియోజకవర్గ రాజకీయాలను కళ్లకు కట్టినట్టు చూపిస్తున్నాయి.

English summary

The leaders of political parties are switching parties in the background of munugode by-elections. Not only the leaders but the people also changing different parties in a single day. Due to this, shocking politics took place in Munugode.