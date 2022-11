మునుగోడు విజయం జోష్.. కేసీఆర్ దూకుడు: బీఆర్ఎస్ తో ఏపీతో పాటు 100స్థానాలపై గురి!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ అనుకున్నట్టు జరుగుతుందా? దేశంలో టిఆర్ఎస్ పార్టీ పట్టు సాధించడానికి మునుగోడు ఉప ఎన్నిక విజయం బాటలు వేసిందా? మునుగోడు ఉప ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన కేసీఆర్ దేశ రాజకీయాలపై దృష్టి సారిస్తున్నారా? వచ్చే లోక్సభ ఎన్నికల్లో వంద స్థానాలను కైవసం చేసుకోవడానికి, బీజేపీతో గట్టిగా తలపడటానికి ఇప్పటి నుంచే వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేస్తున్నారా? జాతీయ పార్టీగా అవతరిస్తున్న క్రమంలో భాగంగా పక్క రాష్ట్రమైన ఏపీ పైన కూడా కెసిఆర్ ఫోకస్ పెట్టారా అంటే అవును అనే సమాధానమే వస్తుంది.

English summary

It is reported that KCR, who was in a josh state of success in munugode, is targeting 100 seats with BRS. It is known that he has also focused on the Gujarat elections and has sent a TRS team to Gujarat. KCR also aimed andhra pradesh.