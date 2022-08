మునుగోడు ఉపఎన్నిక: కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి రాజీనామాతో తెరపైకి కొత్త డిమాండ్లు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు నియోజకవర్గంలో ఉప ఎన్నిక రాజకీయం ఇప్పటినుంచే రసవత్తరంగా మారుతుంది. మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి రాజీనామా తర్వాత మునుగోడు నియోజకవర్గంలో రాజకీయాలు ఊపందుకున్నాయి. రాజకీయ పార్టీల తీరుతో నియోజకవర్గంలోనూ అదును చూసి ప్రజల నుండి అనేక డిమాండ్లు వెల్లువగా మారాయి.

English summary

With the resignation of Komati Reddy Rajgopal Reddy, the by-election is inevitable. With this, new demands are coming to the fore that Chundur should be made a revenue division and development should be done in undeveloped villages.