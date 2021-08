Telangana

మల్కాజ్‌గిరిలో టీఆర్ఎస్,బీజేపీ శ్రేణుల మధ్య ఫైట్ ముదురుతోంది. నిన్న మల్కాజ్‌గిరి జీహెచ్ఎంసీ సర్కిల్ కార్యాలయం వద్ద ఇరు పార్టీలు ఘర్షణ పడగా... ఇవాళ సీన్ నేరెడ్‌మెట్‌కు మారింది. నేరెడ్‌మెట్ పోలీస్ స్టేషన్ ఎదుట టీఆర్ఎస్,బీజేపీ కార్యకర్తలు గొడవపడ్డారు. ఈ క్రమంలో మౌలాలి బీజేపీ కార్పోరేటర్ సునీతా యాదవ్ కారు ధ్వంసమైంది. టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలే దాడికి పాల్పడ్డారని బీజేపీ ఆరోపిస్తోంది. బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్‌-ఎమ్మెల్యే మైనంపల్లి మధ్య చోటు చేసుకున్న మాటల యుద్ధం నేపథ్యంలో... బీజేపీ సోమవారం(ఆగస్టు 16) స్థానికంగా బంద్‌కు పిలుపునివ్వడంతో ఈ పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. మరోవైపు బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి రాకేష్ రెడ్డి మైనంపల్లి బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.

Fight between TRS and BJP workers intensified in Malkajgiri. When the two parties clashed at the GHMC circle office in Malkajgiri yesterday ... today the scene shifted to Naredmet. TRS and BJP activists clashed in front of Naredmet police station. Maulali BJP corporator Sunita Yadav's car was wrecked during the incident.