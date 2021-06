కరోనా మిగిల్చిన విషాదం-ఒకే కుటుంబంలో ఒకే రోజు ముగ్గురు మృతి-గంటల వ్యవధిలోనే...

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

కరోనా సెకండ్ వేవ్ కుటుంబాలకు కుటుంబాలనే బలి తీసుకుంటోంది.కరోనా బారినపడి ఒకే ఇంట్లో ఇద్దరి కంటే ఎక్కువమంది మరణించిన కుటుంబాలు చాలానే ఉన్నాయి. కరోనా కాటుతో ఆ కుటుంబాలన్నీ చిన్నాభిన్నమయ్యాయి. తల్లిదండ్రులను కోల్పోయి పిల్లలు అనాథలుగా మిగిలిన వైనం... ఎదిగొచ్చిన బిడ్డలను కోల్పోయి తల్లిదండ్రులు పుట్టెడు దు:ఖంలో మునిగిపోయిన ఘటనలు కళ్ల ముందు ఎన్నో కనిపిస్తున్నాయి. తాజాగా నారాయణపేట జిల్లాలో ఒకే కుటుంబంలో ఒకే రోజు ముగ్గురు కుటుంబ సభ్యులు కరోనాతో మృతి చెందారు.

English summary

Three family members died of covid 19 on same day in Narayanapet district.Deceased identified as Bhadrayya,Sasikala,Shambulingam belongs to Moghal Madaka village.Three were infected with covid within few days gap.All three were died on Friday while getting treatment in hospital.