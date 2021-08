Telangana

తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా అమలుచేయబోతున్న 'దళిత బంధు' పథకం పేరుపై అభ్యంతరం వ్యక్తమవుతోంది. ఆ పేరుకు బదులు 'అంబేడ్కర్ బంధు' అనే పేరు వాడాలని మాల సంక్షేమ సంఘం డిమాండ్ చేస్తోంది. ఈ మేరకు జాతీయ ఎస్సీ కమిషన్‌లో పిటిషన్ దాఖలు చేయగా తెలంగాణ సర్కార్‌కు కమిషన్ తాజాగా నోటీసులిచ్చింది. దీనిపై 15 రోజుల్లోగా సమాధానం ఇవ్వాలని కోరింది. జాతీయ ఎస్సీ కమిషన్‌లో మాల సంక్షేమ సంఘం జాతీయ అధ్యక్షుడు బత్తుల రామ్ ప్రసాద్ పిటిషన్ మేరకు ఈ నోటీసులు జారీ అయ్యాయి.

There is an objection to the name of the 'Dalit Bandhu' scheme which is going to be implemented by the Telangana government. The Mala Welfare Society is demanding that the name 'Ambedkar Bandhu' be used instead of that name. To this extent a petition has been filed in the National SC Commission and the Commission has recently issued a notice to the Telangana Government.