Naveen Reddy: నవీన్ రెడ్డితో వైశాలి రూ.5 లక్షల వరకు ఖర్చు పెట్టించింది.. !

Telangana

oi-Chekkilla Srinivas

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనం సృష్టించిన ఆదిభట్ల కిడ్నాప్ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు నవీన్ రెడ్డి కస్టడీ పిటిషన్ పై ఇబ్రహింపట్నం కోర్టులో విచారణ జరిగింది. వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా జైలు ఉన్న నవీన్ రెడ్డిని మెజిస్ట్రేట్ విచారించారు. ఇద్దరి మధ్య స్నేహం, ప్రేమ, విడిపోవడంపై నవీన్ రెడ్డిని విచారించారు. వైశాలిని కిడ్నాప్ చేయాలన్న ఉద్దేసం నవీన్ రెడ్డికి లేదని అతని తరఫు న్యాయవాది విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి వాదించారు.

English summary

A hearing was held in the Ibrahimpatnam court on the custody petition of Naveen Reddy, the main accused in the Adibhatla kidnapping case which created a sensation in the Telugu states.