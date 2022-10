జాతీయపార్టీ పేరుతో కేసీఆర్ మైండ్ గేమ్ వెనుక కొత్తకోణం? తెలంగాణాలో ఆసక్తికర చర్చ

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ జాతీయ రాజకీయాలపై దృష్టిసారించడం, జాతీయ పార్టీ పెట్టాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం తెలంగాణ రాజకీయ వర్గాలలోనూ, తెలంగాణ ప్రజలలోనూ ఆసక్తికర చర్చకు కారణంగా మారింది. సీఎం కేసీఆర్ జాతీయ రాజకీయాల్లోకి వెళ్లడం కోసం ముహూర్తం కూడా ఖరారు చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. జాతీయ స్థాయిలో పోటీ చేయాలంటే తెలంగాణ అనే పేరు ఇబ్బందిగా మారుతుందని భావించిన కేసీఆర్ జాతీయ రాజకీయాలకు తగినట్టుగా తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిని భారత రాష్ట్ర సమితిగా మార్చాలని కూడా నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

అయితే తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ జాతీయ రాజకీయాలలో సక్సెస్ అవుతారా? అసలు కెసిఆర్ తీసుకున్న ఈ సంచలన నిర్ణయం వెనుక, జాతీయ రాజకీయాలను మినహాయించిన మరేదైనా కారణం ఉందా? అన్నది తెలంగాణ రాజకీయ వర్గాల్లోనూ, ప్రజల్లోనూ హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

English summary

There is an interesting debate in Telangana that there is a new angle behind KCR's mind game in the name of National Party. It is being discussed that this is part of an effort to show KCR as a national leader to succeed in state politics.