తెలంగాణాకు కొత్త టెన్షన్: కరోనాతో పాటు డెంగ్యూ కలిసి కోవిడెంగ్యూ కేసుల నమోదుతో పరేషాన్

తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇప్పుడు కొత్త భయం పట్టుకుంది. అసలే కరోనా మహమ్మారి దెబ్బకు వణికిపోయిన జనం ఇంకా పోస్ట్ కోవిడ్ సమస్యలతో సతమతం అవుతూనే ఉన్నారు . ఇంకా కరోనా తర్వాత సమస్యల నుండి కోలుకోకముందే ఇప్పుడు ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ భయం పట్టుకుంది. అంతే కాదు షాకింగ్ గా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కోవిడ్ మహమ్మారి బారిన పడిన రోగులలో డెంగ్యూ వైరస్ విజృంభిస్తోంది. తెలంగాణలో ప్రస్తుతం కోవిడెంగ్యూ కేసులు నమోదవుతున్నాయని, ఇది కోవిడ్-19 రోగికి డెంగ్యూ వైరస్ సోకినప్పుడు సంభవిస్తుందని వైద్యులు చెప్తున్నారు. ప్రస్తుత ఈ పరిస్థితులు తెలంగాణ ప్రజలను మరింత భయాందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. అప్రమత్తంగా లేకుంటే అత్యంత ప్రమాదం అంటున్నారు వైద్యులు.

Covidengue cases are currently being reported in Telangana, which doctors say occurs when a Covid-19 patient is infected with the dengue virus. Doctors say it is extremely dangerous if not alert.