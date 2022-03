హైదరాబాద్ లో కొత్త ట్రాఫిక్ రూల్స్: ఏప్రిల్ నుండి కఠిన చర్యలు, అలా చేస్తే జైలుకే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఏప్రిల్ నెల నుండి ట్రాఫిక్ నిబంధనలను కఠినంగా అమలు చేస్తామని హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ జాయింట్ పోలీస్ కమిషనర్ రంగనాథ్ వెల్లడించారు. ఇకనుండి ట్రాఫిక్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించిన వారిపై చార్జిషీట్లు వేస్తామంటూ హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.

English summary

Hyderabad Traffic Joint Police Commissioner Ranganath said the traffic rules will be strictly enforced from April. Warnings have been issued that chargesheets will be issued against those who violate traffic rules from now on.