న్యూ ఇయర్ తోఫా: రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ లేకుండా వాహనం నడిపితే ఇకపై చీటింగ్ కేసులు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్ తరువాత కఠినంగా ట్రాఫిక్ నిబంధనలు అమలు చేస్తున్న వరంగల్లో ట్రాఫిక్ రూల్స్ అతిక్రమించిన వారికి ఇకపై చుక్కలు చూపించడానికి రెడీ అయ్యారు వరంగల్ కమిషనరేట్ పోలీసులు. కొత్త సంవత్సర కానుకగా కొత్త నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ లేకుండా వాహనం నడిపితే ఇక పై చీటింగ్ కేసులు నమోదు చేయాలని వరంగల్ పోలీస్ కమిషనర్ ఏ.వి రంగనాథ్ ఆదేశించారు. దీంతో ఇకనుండి రిజిస్ట్రేషన్ లేకుండా వాహనం నడిపే వాహనదారులపై కేసులు నమోదు చేయడానికి రంగం సిద్ధం చేస్తున్నారు వరంగల్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు.

English summary

Warangal Police Commissioner A.V.Ranganath said that cheating cases on the motorists registered who drive the vehicles without registration numbers. This rule will come into force from January 1st.