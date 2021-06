కేసుల్లో ఉన్న వ్యక్తికి పదవి ఎట్లిస్తరండీ.!రేవంత్ కి పీసిసి అని నేనెట్ల చెప్త.?చెప్పకనే అన్నీ చెప్పేసిన వీహెచ్

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత వి.హనుమంతరావు కస్త అభద్రతాబావానికి లోనయ్యారు. తాను ఏం మాట్లడుతున్నారో సంయమనంలో కోల్పోయి మాట్లడుతున్నట్టు అనిపించింది. గురువారం ఉదయం అంబర్ పేటలోని తన నివాసంలో విలేఖరుల సమావేశం నిర్వహించిన హనుమంత రావు పీసిసి ఛీఫ్ ప్రకటన, పీసిసి అధ్యక్ష్య పదవి ఎవరిని వరించింది, అధిష్టానం ఎవరిని ఖరారు చేసింది అనే అంశాల పట్ల ఘాటుగా స్పందించారు. తాను ఏమీ చెప్పనట్టే అన్నీ అంశాలను చెప్పుకొచ్చారు. తనకు ఇష్టం లేని రేవంత్ రెడ్డికి పీసిసి పదవి ఇచ్చినట్టు చెప్పి, అబ్బే ఆ అంశం పట్ల అదిష్టానం ప్రకటన చేయాల్సి ఉందని ఆ వెంటనే చెప్పుకొచ్చారు.

English summary

Senior Congress leader V Hanumantrao was subjected to some insecurity. He seemed to be losing his temper and saying what he was saying.