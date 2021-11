అధికారం ఉందని కేంద్రంలో రాష్ట్రంలో బీజేపి నేతలు ఎగిరిపడుతున్నరు.!సిరిసిల్లలో గర్జించిన కేటీఆర్.!

Telangana

oi-Harikrishna

సిరిసిల్ల/హైదరాబాద్ : రైతుల పట్ల కేంద్ర రాష్ట్ర బీజేపి నేతలు ప్రగల్బాలు పలుకుతున్నారని టీఆర్ఎస్ మంత్రి కల్వకుంట్ల తారక రామారావు ధ్వజమెత్తారు. నల్ల చట్టాలను తీసుకొచ్చి రైతుల ఉసురు పోసుకుంటున్న బీజేపి నేతలు రైతుల పట్ల నీతులు చెప్తున్నారని మండిపడ్డారు. అధికారం ఉంది కదా అని కేంద్రంలో, రాష్ట్రంలో కాషాయ నేతలు ఎగిరెగిరి పడుతున్నారని, ప్రజలు త్వరలో బుద్ది చెప్పారని కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. వరి ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నిరసనగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సుమారు వంద నియోజక వర్గాల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆందోళనా కార్యక్రమాలు నిర్వహించింది. అందులో బాగంగా సిరిసిల్లలో నిర్వహించిన దీక్షా కార్యక్రమంలో మంత్రి కేటీఆర్ పాల్గొని కేంద్ర బీజేపి విధానాలను తప్పుబట్టారు.

English summary

TRS minister Kalwakuntla Taraka Rama Rao flagged off that the central and state BJP leaders were boasting about the farmers. The BJP leaders, who have been blackmailing the farmers by bringing in black laws, are incensed that they are saying morals towards the farmers.