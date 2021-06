నిర్ణయం మార్చుకున్న షర్మిల...?-నిరాడంబరంగానే పార్టీ ఆవిర్భావం-లోటస్ పాండ్‌ నుంచే..?

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

'తెలంగాణలో రాజన్న రాజ్యం...' నినాదంతో రాష్ట్ర రాజకీయాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన వైఎస్ షర్మిల జులై 8న పార్టీని స్థాపించబోతున్న సంగతి తెలిసిందే. పార్టీ ఆవిర్భావ కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించాలని భావించిన షర్మిల... ఇప్పుడు కాస్త వెనక్కి తగ్గినట్లు తెలుస్తోంది. కోవిడ్ నేపథ్యంలో వర్చువల్ విధానంలోనే పార్టీ పేరు,జెండా,ఎజెండాను ప్రకటించాలని షర్మిల భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. దీంతో షర్మిల మద్దతుదారులు,వైఎస్సార్ అభిమానులు ఒకింత డీలా పడ్డట్టు ప్రచారం జరుగుతోంది.

English summary

The new political party launching in Telangana might happens very simply on virtual system.There are some speculations that YS Sharmila decided to held it on virtual instead of public meeting.