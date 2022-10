మునుగోడు ఉపపోరుకు నేటినుండే నామినేషన్లు: అమలవుతున్న ఎలక్షన్ కోడ్; ఊపందుకున్న రాజకీయం!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కాక పుట్టిస్తున్న మునుగోడు పోరుకు ఉప ఎన్నిక ప్రక్రియ ఈ రోజు నుంచి ప్రారంభం కానుంది. నేటి నుండి నామినేషన్లను స్వీకరించడానికి ఎన్నికల అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లను పూర్తి చేశారు. నల్గొండ జిల్లాలోని చండూర్ తహసిల్దార్ కార్యాలయం లో రిటర్నింగ్ అధికారి జగన్నాధరావు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసి, నేటి నుంచి నామినేషన్లు స్వీకరిస్తారు... నామినేషన్ లకు వచ్చేవారి కోసం ఎన్నికల నిబంధనల ప్రకారం అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు.

English summary

The process of nominations for Munugodu by-election will start from today itself. In this context, Munugodu election code will be implemented. This gave momentum to politics.