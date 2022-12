ప్రాంతేతర పార్టీలకు కేసీఆర్ వల్లే బెనిఫిట్; ఏపీలో, దేశంలోనూ బీఆర్ఎస్ అనవసర ప్రయోగం!!

Telangana

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కెసిఆర్ పాలన పైన, కెసిఆర్ తీసుకుంటున్న తప్పుడు నిర్ణయాలపైన, జాతీయ రాజకీయాలను చేస్తానని చెప్పిన కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ పైన బిజెపి నాయకురాలు విజయశాంతి తనదైన శైలిలో ప్రశ్నాస్త్రాలు సంధిస్తున్నారు. సీఎం కేసీఆర్ విధానాలను ప్రజాక్షేత్రంలో ఎండగడుతున్నారు.

Vijayashanthi expressed the opinion that non-regional parties will benefit from KCR and that BRS is an unnecessary experiment in AP and in the country.