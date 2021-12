తెలంగాణాలో పెరుగుతున్న ఒమిక్రాన్ కేసులు; తాజాగా వరంగల్ లో మరో ఒమిక్రాన్ కేసు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ కేసులు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. నిత్యం ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ కేసులు నమోదు అవుతున్న తీరు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రజలకు, ప్రభుత్వానికి ఆందోళన కలిగిస్తుంది. డెల్టా వేరియంట్ కంటే మూడు రెట్లు అధికంగా వ్యాప్తి చెందే లక్షణం ఉన్న ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ కేసులు పెరగడం, క్రమక్రమంగా కొత్త జిల్లాలలో కేసులు నమోదవుతుండటంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ వ్యాప్తిని నివారించడానికి కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.

415 కు పెరిగిన ఒమిక్రాన్ కేసులు; అత్యధికంగా మహారాష్ట్రలోనే..తాజా కరోనాకేసుల స్థితి ఇదే!!

English summary

There is concern with the growing number of Omicron cases in Telangana. A young man from Switzerland was recently infected with Omicron in Warangal. He was shifted to Tims.