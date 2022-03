టీఎస్ఆర్టీసీ ఉగాది కానుక: సీనియర్ సిటిజన్లకు ఆరోజు ప్రయాణం ఉచితమే

Telangana

oi-Rajashekhar Garrepally

హైదరాబాద్: తెలంగాణ ఆర్టీసీ ఎండీగా వీసీ సజ్జనార్ బాధ్యతలు చేపట్టిన నాటి వినూత్న తరహాలు ప్రయాణికులను ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే పలు ఆఫర్లను పలు సందర్భాల్లో ప్రకటించిన ఆర్టీసీ.. తాజాగా ఉగాది పర్వ దినాన్ని పురస్కరించుకుని మరో బంపరాఫర్ ప్రకటించింది.

ఇప్పటికే చిన్నారులకు, మహిళలకు పలు ఆఫర్లు ప్రకటించిన ఆర్టీసీ.. తాజాగా, ఉగాది పండగ రోజున సీనియర్ సిటిజెన్లకు కానుక ఇచ్చింది. ఉగాది పండగ సందర్భంగా కేవలం ఏప్రిల్‌ 2వ తేదీన.. వృద్ధులకు ఉచిత ప్రయాణం ఆఫర్ చేసింది. బస్సుల్లో ప్రయాణించేటపుడు తమ దగ్గర ఉన్న గుర్తింపు కార్డును (65 ఏళ్లు దాటినట్లు) కండక్టర్‌కు చూపించి ఈ ఆఫర్‌ను వినియోగించుకోవచ్చు. ఉగాది సందర్భంగా ఈ ప్రత్యేకమైన ఆఫర్‌ తీసుకొచ్చినట్టు వెల్లడించారు తెలంగాణ ఆర్టీసీ ఎండీ సజ్జనార్‌.

ఇటీవలే ఛార్జీలు పెంచిన ఆర్టీసీ

ఇప్పటికే తెలంగాణ ప్రభుత్వం విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచడంతో రాష్ట్ర ప్రజలపై భారం పడగా, ఇప్పుడు టీఎస్ఆర్టీసీ కూడా బస్సు ఛార్జీలను పెంచి ప్రయాణికుల నడ్డివిరిచింది. ప్యాసించర్ సెస్ పేరుతో ఎక్స్‌ప్రెస్, డీలక్స్ బస్సుల్లో రూ. 5 చొప్పున.. సూపర్ లగ్జరీ, రాజధాని, గరుడ బస్సుల్లో రూ. 10 వరకు టికెట్ రేట్లను పెంచింది. పెంచిన ఛార్జీలు తక్షణమే అమల్లోకి వస్తాయని టీఎస్ఆర్టీసీ వెల్లడించింది. అకస్మాత్తుగా ఛార్జీలు పెంచడంపై ప్రయాణికులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంపుతో ఆందోళన చెందుతుంటే.. తాజాగా, ఆర్టీసీ ఛార్జీలు కూడా పెంచుతారా? అని ప్రయాణికులు మండిపడుతున్నారు. ఇలా అన్ని ధరలు పెంచేస్తే సామాన్యులు ఎలా బతకాలని ప్రశ్నిస్తున్నారు.

On the occasion of #Ugadi #TSRTC Offers Free Ride to Senior Citizens above 65 years only on 2nd April 2022 in all types of #TSRTCBusServices @TSRTCHQ @ntdailyonline @TV9Telugu @Eenadu_Newspapr @sakshinews @way2_news @TelanganaToday @IndiaToday @bbcnewstelugu @baraju_SuperHit pic.twitter.com/v5fUK4uOyL