Huzurabad : అప్పట్లో బాల్క సుమన్... ఇప్పుడు గెల్లు శ్రీనివాస్... ప్రత్యర్థిపై ఆ అస్త్రం వర్కౌట్ అవుతుందా...?

హుజురాబాద్ ఉపఎన్నికలో టీఆర్ఎస్ తరుపున గెల్లు శ్రీనివాస్ అభ్యర్థిత్వాన్ని ఖరారు చేయడంతో... గ్రౌండ్‌లో ఎవరి బలమెంత అనే చర్చ జరుగుతోంది. హుజురాబాద్ నియోజకవర్గం నుంచి ఆరుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన ఈటల లాంటి బలమైన నేతను... మొదటిసారి ప్రత్యక్ష ఎన్నికల బరిలో దిగుతున్న గెల్లు శ్రీనివాస్ ఎంతమేర ఎదుర్కోగలరనే విశ్లేషణలు జరుగుతున్నాయి. సహజంగానే టీఆర్ఎస్,బీజేపీ తమ ప్రత్యర్థి కన్నా తామే బలంగా ఉన్నామని భావిస్తున్నాయి. ఓవైపు పథకాలు,హామీలతో హుజురాబాద్ ప్రజలను ఆకర్షించేందుకు టీఆర్ఎస్ ప్రయత్నిస్తుంటే... ఈటల మాత్రం సెంటిమెంటునే నమ్ముకున్నారు. ఇన్నాళ్లు తనను నడిపించిన జనం ఇప్పుడూ తన వెంటే ఉంటారని చెబుతున్నారు. అయితే ఈటల సెంటిమెంటును ఢీకొట్టేందుకు టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి గెల్లు శ్రీనివాస్ బలమైన నినాదమెత్తుకున్నారు.

English summary

After finalising Gellu Srinivas candidature on behalf of TRS in the Huzurabad by-election ... there is a debate over his and opponent Etela strengths. Etela Rajender, a six-time MLA from Huzurabad constituency, is a strong leader.. on the other hand,Gellu Srinivas Yadav is a new face in election politics.