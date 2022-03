ధాన్యం కొనుగోలు రగడ: రాహుల్ గాంధీ ట్వీట్.. ఆ పని చెయ్యాలన్న ఎమ్మెల్సీ కవిత ట్వీట్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

దాన్యం కొనుగోలు విషయంలో కేంద్రంలోని బిజెపి ప్రభుత్వానికి, తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి మధ్య మాటల యుద్ధం కొనసాగుతోంది. యాసంగి ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయాలని టిఆర్ఎస్ పార్టీ, టిఆర్ఎస్ అధినేత కెసిఆర్ బిజెపి సర్కారు తీరుపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కేంద్రం మీద ఒత్తిడి తీసుకురావడానికి నిరసనలు తెలియ చేయాలని, ఆందోళనలకు శ్రీకారం చుట్టాలని నిర్ణయించారు.

English summary

Rahul Gandhi said the Congress struggle would continue till the last grain is procured in Telangana. MLC Kavita tweeted on Rahul Gandhi's tweet that a country should fight for a single collection policy.