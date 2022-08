Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రజల కోసం, ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడిన ప్రజా ప్రతినిధులు ప్రజా సమస్యలను పరిష్కరించాలి. కానీ ఆ పని చేయకుండా, సమస్యలు చెప్పుకోవడానికి వచ్చిన ప్రజల పైన విరుచుకుపడుతున్న ఎమ్మెల్యేలు ఎంతోమంది ఉన్నారు. ఇక ఆ కోవలోనే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన ఓ ఎమ్మెల్యే సమస్యను చెప్పుకోవడానికి తన కాన్వాయ్ ని అడ్డుకున్న మహిళలపై విరుచుకుపడ్డారు.

English summary

In Domadugu, the MLA expressed his anger at the women standing on the road across the MLA's vehicle. The women appealed to MLA Gudem Mahipal Reddy to solve their road problem, but the MLA got angry with them and left.