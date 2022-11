కేసీఆర్ పాలనలో పిల్లల్ని కనాలంటేనే జనం భయపడుతున్నారు.. ఎందుకో చెప్పిన బండి సంజయ్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఐదో విడత ప్రజా సంగ్రామ పాదయాత్రలో భాగంగా తెలంగాణ బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్, మూడవరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని గుండేగాం, మహాగాం మీదుగా చాతా వరకు పాదయాత్ర కొనసాగించనున్నారు. ఈరోజు రాత్రి చాతా సమీపంలో బస చేయనున్నారు బండి సంజయ్.

In the Bandi Sanjay Padayatra, he commented that people are afraid of having children under KCR's rule because of the debts. KCR was targeted after knowing the problems of the people in Rachabanda in Gundegam.