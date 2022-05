26న రాష్ట్రానికి ప్రధాని రాక.!ఐఎస్బీ వార్షికోత్సవంలో పాల్గొనున్న మోదీ.!

Telangana

oi-Harikrishna

ఢిల్లీ/హైదరాబాద్ : తెలంగాణ రాష్ట్రానికి బీజేపి జాతయ నేతలు, కేంద్ర మంత్రులు క్యూ కడుతున్నారు. ఇరవై రోజుల వ్యవధిలో రాష్ట్రానికి అగ్ర నేతలు వస్తుండడంతో నేతల మద్య సందడితో పాటు బీజేపీలో కొత్త జోష్ నెలకొంది. బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల జాబితాలో తెలంగాణ చేరనుందనే సంకేతాలు బలంగా వెలువడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ విచ్చేస్తున్నారు. ఈ సందర్బంగా ప్రధానికి ఘన స్వాగతం పలికేందుకు తెలంగాణ బీజేపి అద్యక్షుడు బండి సంజయ్

సన్నాహాలు చేస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. పార్టీ పరంగా చేపట్టాల్సిన కార్యక్రమాలపై కసరత్తు చేస్తున్నారు ముఖ్య నేతలు.

English summary

BJP national leaders and Union ministers are queuing for the state of Telangana. With the arrival of top leaders in the state in a span of twenty days, there was a new josh in the BJP along with a flurry of leaders. Telangana BJP president Bandi Sanjay extended a warm welcome to the Prime Minister on the occasion.