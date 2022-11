ప్రధాని మోడీ రామగుండం పర్యటన రగడ: వస్తే రణరంగమే.. అడ్డుకునేందుకు పక్కా వ్యూహంతో టీఆర్ఎస్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఈనెల 12వ తేదీన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రానున్న నేపథ్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కొత్త రాజకీయం మొదలైంది. నవంబర్ 12వ తేదీన రామగుండం ఫెర్టిలైజర్స్ అండ్ కెమికల్స్ లిమిటెడ్ ను జాతికి అంకితం చేయడానికి ప్రధాన నరేంద్ర మోడీ రామగుండం కి రానున్నారు. అయితే ప్రధానమంత్రి పర్యటనను తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు టిఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు. ఒక టిఆర్ఎస్ పార్టీకి తోడుగా వామపక్షాల నాయకులు, కార్మిక సంఘాలు, విద్యార్థి సంఘాలు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పర్యటన ను తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు. మోడీని అడ్డుకుని తీరుతామని తేల్చి చెబుతున్నాయి.

12న తెలంగాణాకు ప్రధాని మోడీ రాక.. రామగుండం ఆర్‌ఎఫ్సీఎల్‌ జాతికి అంకితం!!

English summary

PM Narendra Modi will come to Ramagundam to dedicate Ramagundam Fertilizers and Chemicals Limited to the nation on 12th November. The tussle over Modi's visit to Ramagundam continues. TRS has a strategy to prevent Modi's tour.