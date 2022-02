మానవ మృగాలకు చెక్.. మహబూబాబాద్‌ జిల్లాతో పాటు జనగామ జిల్లాలో పోక్సో కోర్టుల ఏర్పాటు

Telangana

గిరిజన,ఆదివాసీ తండాలలో చిన్నారులపై అఘాయిత్యాలకు పాల్పడే మృగాళ్లకు కఠిన శిక్షలు విధించడానికి న్యాయ వ్యవస్థలో సరికొత్త చరిత్రకు నాంది పలుకుతూ పోక్సో కోర్టులను ఏర్పాటు చేస్తుంది తెలంగాణా ప్రభుత్వం .18 ఏళ్ల లోపు ఉన్న బాల బాలికల సంరక్షణ కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన పోక్సో చట్టం పకడ్బందీగా అమలు అయ్యేలా తెలంగాణ ప్రభుత్వం అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటోంది. బాధిత చిన్నారులకు తక్షణ న్యాయం జరిగేలా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక జిల్లాలలో పోక్సో కోర్టులను ఏర్పాటు చేస్తుంది. చిన్నారులపై అత్యాచారాల కేసుల విచారణకు ప్రత్యేక కోర్టులు ఏర్పాటు చేయాలంటూ సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం పోక్సో కోర్టును ఏర్పాటు చేసింది.

The Telangana government has set up pocso courts in Janagama district along with Mahabubabad district to check human beasts who are sexually harassing the children.