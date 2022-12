BRS పరాయి పార్టీ.. TDP లోకల్ పార్టీ?

Telangana

తెలంగాణ రాజకీయాలు రసవత్తర మలుపులు తిరుగుతున్నాయి. ప్రత్యేక సెంటిమెంట్ ను త్యాగం చేసిన టీఆర్ఎస్ భారత రాష్ట్ర సమితిగా మారగా.. కాంగ్రెస్ పార్టీలో అంతర్గత కుమ్ములాటలు ఢిల్లీకి చేరాయి. డిగ్గీరాజా వచ్చినప్పటికీ వీటికి ఫుల్ స్టాప్ పడలేదు. భారతీయ జనతాపార్టీ రానున్న ఎన్నికల్లో బలమైన నాయకుల కోసం అన్వేషణలో ఉంది. కమ్యూనిస్టులు భారత రాష్ట్ర సమితితో కలిసి పోటీచేయబోతున్నారు.

He commented that BRS, which is going to elections with nationalism, has become a foreign party and Telugu Desam Party is a local party.