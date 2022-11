మునుగోడులో మొదలైన పోలింగ్; అభ్యర్థుల్లో టెన్షన్; ఓటర్లకు పూలతో మోడల్ పోలింగ్ కేంద్రాల స్వాగతం!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉపఎన్నిక పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. ఉదయం 7 గంటల నుండి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు మునుగోడులో ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు. దీనికోసం మొత్తం 298 పోలింగ్ కేంద్రాలను అధికారులు ఏర్పాటు చేశారు. ఇక ప్రధాన పార్టీల నుండి ఎన్నికల బరిలోకి దిగిన అభ్యర్థులతో పాటు మొత్తం మునుగోడు బరిలో 47 మంది ఉన్నారు. వీరి భవితవ్యం ఈ రోజు ఈవీఎంలలో నిక్షిప్తం కానుంది.

English summary

Polling started in munugode. As the polling of the munugode by-election continues, tension is visible among the candidates. 105 problematic centers have been identified and security has been increased there. Voters are welcomed by model polling stations with flowers.