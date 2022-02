కేసీఆర్ థర్డ్ ఫ్రంట్ ఒక భ్రమ; దేశానికి నాయకత్వమా.. నీ బలమెంత కేసీఆర్? పొన్నాల లక్ష్మయ్య

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జాతీయ రాజకీయాల విషయంలో రచ్చ కొనసాగుతోంది. తాజాగా సీఎం కేసీఆర్ బంగారు భారతదేశం నిర్మిద్దాం అంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలపై ప్రతిపక్ష పార్టీల నాయకులు తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. కేసీఆర్ రాష్ట్రాన్ని ఏం ఉద్ధరించారని, దేశాన్ని ఉద్దరిస్తారు అంటూ విరుచుకుపడుతున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం బంగారు తెలంగాణ అయిందా? ఇక బంగారు భారతదేశం దాకా కథ వచ్చిందా అంటూ ఎద్దేవా చేస్తున్నారు. తాజాగా టీపిసిసి మాజీ అధ్యక్షులు, మాజీ మంత్రి పొన్నాల లక్ష్మయ్య సీఎం కేసీఆర్ పై విమర్శలు గుప్పించారు.

కేసీఆర్ నోట బంగారు భారతదేశం మాట; ఏపీలోనే ఇప్పుడు అంధకారం: నారాయణఖేడ్ లో కేసీఆర్

#CmKcr to #Maharashtra ? Planning to lead #ThirdFront #JuniorMost Cm with only 9 #MP s out of 543 in the Country . HaHaHa!! ⁦ INCIndia ⁩ ⁦ INCTelangana ⁩ ⁦ AP ⁩ ⁦ RahulGandhi ⁩ ⁦ rahulkanwal ⁩ ⁦ sardesairajdeep ⁩ ⁦ manickamtagore ⁩ ⁦ CNN ⁩ pic.twitter.com/QjxcTGCSuT

English summary

Ponnala Lakshmaiah was incensed that the KCR Third Front was an illusion. Ponnala Lakshmaiah said that the slogan of KCR golden Bharat is ridiculous.