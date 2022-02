నువ్వా రాజ్యాంగం గురించి మాట్లాడేది.. సిగ్గుండాలి : కేసీఆర్ ను ఏకిపారేసిన పొన్నాల లక్ష్మయ్య

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

కేంద్ర ప్రభుత్వం బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన సమయంలో బడ్జెట్ పై తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ వ్యాఖ్యలు చేయడంతో పాటుగా, రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలని చేసిన వ్యాఖ్యలపై తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దుమారం నెలకొంది. బీజేపీ నేతలే కాకుండా, కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు కూడా కెసిఆర్ వ్యాఖ్యలపై తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. తాజాగా కెసిఆర్ వ్యాఖ్యలపై స్పందించిన మాజీ తెలంగాణా పీసీసీ చీఫ్, మాజీ మంత్రి పొన్నాల లక్ష్మయ్య కేసీఆర్ తీరును తప్పు పట్టారు.

English summary

Ponnala Lakshmaiah said that CM KCR should be ashamed to talk about the constitution. Ponnala Lakshmaiah said he did not understand what Chief Minister KCR was talking about in intoxication.